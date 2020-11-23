Venezuela'da trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

BOGOTA (AA) – Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yanarak hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Falcon eyaletine bağlı Coro kentinin otoyolunda bir otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Olay yerine gelen ekipler, 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken yaralanan 18 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Kazanın otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini açıklayan yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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