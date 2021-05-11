Venezuela'dan İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama

BOGOTA (AA) – Venezuela hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmesi ve Gazze’deki saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada İsrail'in Filistinli sivillere yönelik bombardımanlarının insanlık dışı eylem olduğu belirtilerek, "Venezuela, Filistin halkının egemenliğini, bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını savunmada tarihi ve ilkeli konumunu yeniden teyit ederken, zalim saldırılardan sonra Filistin hükümeti ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir." denildi.

Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "İsrail ordusu ve polisi, aralarında küçüklerin de bulunduğu masum sivilleri hedef alıyor. Bölgede barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu, yalnızca taraflar arasında Birleşmiş Milletler nezdinde saygıya dayalı diyalog ve müzakerelerdir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Venezuela'nın her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgulanarak, Doğu Kudüs'te meydana gelen olayların ciddiyeti karşısında ortak bir tutum benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Siyonist şiddetin Filistin halkına karşı yeni bir aşamaya geçtiğinin dile getirildiği açıklamada, "Dünya, düşmanlıkların sona ermesini, insan haklarının korunmasını ve Müslüman ve Hıristiyan topluluklar için kutsalların dokunulmazlığının teminatı ile sahadaki aktörlerin bağlılığını talep etmelidir.” ifadesi yer aldı.