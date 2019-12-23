Özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte son zamanlarda vatandaşlarca en çok aranan konulardan biri de vergi borcu sorgulama ve vergi borcu ödemesiyle ilgili. Vergi borcu sorgulaması ve vergi borcu ödemesini internet üzerinden yapmak isteyen binlerce kişi yine internet üzerinden bunu nasıl yapacakları ile ilgili detayları araştırmaktadır. Vergi borcu olup olmadığını öğrenmek isteyenler ile var olan vergi borcunu, vergi dairesine gitmeden internet üzerinden ödemek isteyenler hangi yolu takip edeceklerini bu ödemeleri nasıl yapacaklarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istemektedir. Bu durumda devlet dairelerinde gerçekleştirilebilecek birçok işlemi dilediğiniz yer ve dilediğiniz zamanda halledebilme imkânı sunan e-devlet Kapısı yine vatandaşların imdadına yetişiyor. Peki, vergi borcu ödeme e devlet’ten nasıl yapılır? Online olarak birçok konuda vatandaşlara hizmet sunun e-devlet sistemi üzerinden vergi borcu sorgulaması ve ödemesi gerçekleştirmek isteyenler haberimize mutlaka göz atmalı. İşte detaylar…

VERGİ BORCU ÖDEME E DEVLET’TEN NASIL YAPILIR?



e-devlet Kapısı sisteminden birçok işlemi dilediğiniz yer ve zamanda kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu link üzerinden e-devlet’ten yararlanabileceğiniz hizmetleri görebilirsiniz.

Vergi borcu sorgulaması için;

Öncelikle bu linke tıklayın. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada yer alan T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifrenizi girin ve ardından “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayın. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz. Otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfada vergi borcunuz ile ilgili tüm detayları sorgulayabilirsiniz.

Vergi borcu ödeme için ise;



Bu linke tıklayın. Burada da yine yakın zaman içinde sisteme giriş yapmadıysanız yukarıda anlattığımız adımların aynısını gerçekleştirmeniz istenecek. Ardından karşınıza açılan sayfa da uygulamaya gidin diye seçenek çıkacak. Buna tıklayarak İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesine yönlendirileceksiniz. Dilediğiniz işlemi burada gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİLİ HABER Vergi borcu nasıl sorgulanır? E-Devlet vergi borcu sorgulama ekranı