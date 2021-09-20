Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Vergi borcu yapılandırması için başvuruda son günler yaşanıyor. 30 Eylül tarihine kadar Maliye’ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek.

Kamuya borçların yapılandırılmasına ilişkin ilk taksiti ödemesi tarihi yaklaştı. Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları için yapılandırma tarihi 30 Eylül’de doluyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

* Maliye’ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar

* Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

* Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

* Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri

* Motorlu taşıt vergileri

* Trafik cezaları

* Seçim, nüfus, askerlik para cezaları

* Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları

* Gümrük Bakanlığı’nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları

* İl özel idarelerinin, asli ve fer’i amme alacakları

* Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları

* Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek.

İNTERNETTEN VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.