Vergi cennetlerine giden zenginlere kötü haber

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), büyük şirketlerin vergiden kaçınmalarını zorlaştıracak küresel bir anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini açıkladı.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşmayla birlikte büyük şirketler asgari olarak en az yüzde 15 oranında vergi ödeyecek.

Reuters’ta yer alan habere göre Kenya, Nijerya, Pakistan ve Sri Lanka’nın anlaşmaya katılmadığını belirten OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, “Bugünkü anlaşma, uluslararası vergi düzenlemelerimizi daha adil hale getirecek ve sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak. Bu etkili ve dengeli anlaşma, büyük bir zafer” ifadesini kullandı.

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