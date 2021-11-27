Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam

Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan oranı düşürmezse, 2022 yılının ilk günü yüzde 36,20’lik vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyanacağız.

Sozcu.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.

ERDOĞAN’IN DÜŞÜRME YETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Eğer yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492 liraya, 1601 – 1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya, 1801 – 2000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya ve 2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya yükselecek.

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak’tan itibaren şu şekilde belirlenecek.

Süresi 6 ay olanlar için 339 lira

1 yıl olanlar için 452 lira,

2 yıl olanlar için 738 lira,

3 yıl olanlar için 1048 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

EHLİYET HARCI 1116 TL



2021’de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

2022 TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

166 TL

Ruhsat bulundurmayanlar

Plakayı farklı yere takanlar

196 TL

Emniyet kemeri takmayanlar

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar

Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar

Kask takmayanlar

Kurala uymayan yayalar

Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

392 TL

Engelli parkını zaptetme

427 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlar

Kırmızı ışıkta geçmek

Hız limitini yüzde 30 aşanlar

Muayene yaptırmayanlar

607 TL

Korsan taksi tercih eden yolcular

739 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

760 TL

Plakanın şekliyle oynayanlar

826 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

860 TL

Yayaya öncelik vermeyenler

1137 TL

Kış lastiği kuralına uymayanlar

1823 TL

Alkollü araç kullananlar

Aracına çakar takanlar

Hız limitini yüzde 50 aşanlar

1823 – 9125 TL

Korsan yolcu taşıyanlar

3091 TL

İkinci kez alkollü yakalananlar

3091 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar

3674 TL

Ehliyetsiz araç kullananlar

9125 TL

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

9410 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar

408 – 502 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar

MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

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