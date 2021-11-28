Vergi yağacak yoksulluk katlanacak

Memura, emekliye yüzde 12.3 zam verilirken vatandaşın ödeyeceği tüm ceza, harç ve maktu vergilere son 19 yılın en yüksek zammı yapılacak. Yılbaşından itibaren vergi ve cezalara yüzde 36.2 zam yağacak.

Erdoğan SÜZER

Önümüzdeki yıl uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de resmen yüzde 36.2 olarak ilan edildi. Bu oran AKP’nin iktidara geldiğinden bu yana ilan ettiği en yüksek zam oranı olarak tarihe geçti. AKP, bugüne kadar en yüksek yeniden değerleme oranını yüzde 28.5 olarak 2003 yılında ilan etmişti. Yüksek yeniden değerleme oranı nedeniyle yıl başından itibaren motorlu taşıtlar vergisi, trafik ve çevre cezaları, ehliyet ve pasaport harçları dahil iğneden ipliğe ne kadar ceza, harç ve maktu vergi varsa hemen hepsi yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Emlak vergisi ile konut ve işyerlerinde kullanılan sulara da yüzde 18.2 oranında zam gelecek. Hükümet, Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile gerçek enflasyon oranını da kabul etmiş oldu. Ekim ayında TÜİK tüketici enflasyonunu yüzde 19.89 olarak açıklamıştı. Ancak yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi.

DÜŞÜRÜRSE BORÇ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu acımasız zam oranını bazı vergilerde sıfıra kadar, bazılarında yarıya kadar düşürme yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp vergileri düşürürse ağır yük kısmen de olsa azalacak. Ancak bu sefer de hükümetin aşırı harcamalarına para yetiştiremeyen devletin geliri azalacak, açığı büyüyecek. Açığı finanse etmek için hükümet daha fazla borçlanıp faize daha fazla faiz ödemek zorunda kalacak.

EKMEĞİMİZ KÜÇÜLECEK

Cumhurbaşkanı zam oranlarını aşağı çekmezse zamların etkisiyle enflasyon daha da artacak. Vergi ve cezalar 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 36.2 zamlanırken memur ve emeklinin aylığına yıl başında sadece yüzde 5 zam yapılacak. Temmuzda yapılacak yüzde 7 zamla kümülatif zam oranı yılın ikinci yarısında yüzde 12.3’te kalacak. Ceza ve vergi yükü gelirinden daha fazla yükselen halk daha da yoksullaşacak, ekmeğinden aşından kesip vergi ve cezaları ödemeye çalışacak.

OTOMOBİLİ OLAN YANDI EMLAK VERGİSİ DE ZAMLANDI

Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne de yüzde 36.2 oranında zam gelecek. 1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 56 bin 500 lirayı aşanların ödediği bin 830 liralık MTV, yeni yılda 77 bin lirayı aşan araçlar için 2 bin 492 liraya çıkacak. Bu yılki vergisiz fiyatı 99 bin lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV 3 bin 881 liradan 5 bin 286 liraya yükselecek. Yeni yılda belediyelere ödenen Emlak Vergisi’ne ise yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 18.1 oranında zam gelecek.