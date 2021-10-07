Vergi yüzsüzüne pişmanlık ödülü

Devlete vergi ödemediği şüphesiyle hakkında vergi incelemesi başlatılan vergi yüzsüzlerine, inceleme dışında kalan vergilerle ilgili pişmanlık hakkı getiriliyor.

Erdoğan SÜZER

Vergi kaçırdığı ya da vergi kaybına yol açtığı şüphesiyle hakkında vergi incelemesi başlatılan mükelleflere pişmanlık piyangosu geliyor. Vergi dairelerinin kapanına giren vergi yüzsüzü, şüpheli işlemleri nedeniyle hakkında inceleme başlatıldığında, inceleme dışında kalan diğer vergileriyle ilgili pişmanlık dilekçesi verip yüklü cezalardan kurtulacak.

Mevcut vergi yasalarına göre, bir mükellefin pişmanlık hakkından yararlanabilmesi için, hakkında herhangi bir vergi incelemesinin başlatılmamış olması gerekiyor. Dolayısıyla vergi türü fark etmeksizin hakkında vergi incelemesi başlatılanlar, vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiillerin işlendiği tespiti yapılanlar hiçbir şekilde pişmanlıktan yararlanamıyor.

KAPANA GİRENE ÖDÜL

AKP’li milletvekillerinin yasa teklifine göre, şüpheli işlemler nedeniyle işletmesinde inceleme başlatılan mükellefler, inceleme dışında kalan diğer vergileri için pişmanlık dilekçesi verip katlamalı cezalardan kurtulabilecek. Örneğin; ödemediği ya da eksik ödediği gelir vergisi nedeniyle Maliye’nin kapanına giren bir mükellef usulsüzlük yaptığı KDV ya da diğer her türlü vergisinin de incelenmemesi için pişmanlıktan yararlanabilecek. Geçen yıl 5.5 milyon mükellef vergi dairelerine 112 milyon adet beyanname verdi. Bunlardan 399 bini sonradan pişmanlık hakkından yararlanıp yüklü cezalardan kurtuldu.

Maliye’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu etki analizi, yaklaşık 3 milyon çiftçiye verilen tarımsal desteklerden 600 milyon lira vergi kesildiğini ortaya çıkardı. Maliye, yeni yasa teklifiyle tarımsal desteklerden vergi alınmayacağı için 600 milyon lira vergi kaybı olacağını hesapladı. Aynı şekilde esnafa sağlanan vergi muafiyeti ise 835 bin 488 mükellefi kapsayacak. Beyanname vermeyecek esnaf 235 milyon liralık vergiyi ödemekten kurtulacak.

FİŞ ALMAYANA CEZA YAĞDI

Yasa gereği alışverişlerinde fiş almayan vatandaşlarla vatandaşa fiş kesmeyen işletmelere her bir belge için alışveriş tutarı kadar özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Maliye, geçen yıl fatura düzenlemeyen ya da fiş kesmeyen işletmelerle, fişini almayan 30 bin kişiye toplam 650 milyon lira özel usulsüzlük cezası keserken süresinde bildirimde bulunmayan yaklaşık 2 bin matbaa işletmesine de 6 milyon lira ceza uyguladı.