VERİMLİ ETİKET NE DEMEK?

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Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Elif Çetin 15X15’in yeni bölümünde sizlere teknoloji ve inovasyon haberleriyle karşılıyor. Kıvırcık saçlara özgürlük! Youtube podcast işine giriyor. Metaverse hayatımızı ne kadar etkileyecek? Canon’dan kişisel fotoğraf asistanı geldi! Artık evler 3D yazılıyor! Afrika yükseliyor! Sızdırılan Fotoğraf, ile Facebook, Apple Watch’a rakip olarak geliyor! Tesla 1 Trilyon Dolarlık Piyasa Değerini Aştı! Elektrikli araçlara özgürlük! Verimli etiket ne demek? Apple müziği renklendiriyor! — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir