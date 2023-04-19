Verimli tarım arazileri imar affına kurban edildi

Diyarbakır merkeze 20 kilometre uzaklıktaki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerinden oluşan Çelikevler Köyü merkez Yenişehir ilçesine bağlı mahalle statüsüne alınınca ekim yapılan araziler bir anda inşaat alanına döndü. 28 Mart 2004 yılındaki yerel seçimler öncesinde 2 ila 5 kat arasında değişen hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan gelişigüzel yapılan müstakil yapılara HDP’li Osman Baydemir’in Büyükşehir belediye Başkanı seçilmesinden sonrada müdahale edilmeyip gerekli önlemler alınmadı. Köylülerin kendi kafalarına göre bu bölgede gece beton döküp mantar gibi yükselttiği imar kirliliğine neden olan yapılaşma hızlı bir şekilde devam etti.

OY UĞRUNA GÖZ YUMULDU

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Osman Baydemir’in ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve 4 merkez ilçe belediyesinin de HDP’ye geçmesiyle Çelikevlerdeki köy-kent giderek büyüdü. 30 Mart 2014’teki mahalli idareler seçimlerinde halen cezaevinde tutuklu bulunan Gültan Kışanak bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Üç seçim sonuçlarına göre Çelikevler’de birinci parti HDP çıktığı için buradaki tarım arazilerindeki betonlaşma ve kentin giriş-çıkışı olan imar kirliliğine neden olan görüntüye yerel yöneticilerce göz yumularak müdahale edilmedi.

KAYYUM GELİNCE ALT YAPI HİZMETLERİNİ DURDURDU

Çukur ve hendek teröründen sonra HDP’li belediyelere kayyum atamasıyla birlikte Gültan Kışanak tutuklanınca yerine Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atandı. Atilla, 2004 yılından itibaren başlayan ve hiçbir müdahale edilmeyen Çelikevlerdeki kaçak yapılaşmaya her yerel seçim öncesi ve sonrasında göz yumulduğu gerekçesiyle yapı ruhsatı bulunmayan, imara aykırı ifrazsız olan bölgeye alt yapı hizmetlerini götürmedi. Kanalizasyon başta olmak üzere alt yapı hizmeti alamayan Çelikevler sakinleri defalarca eylem yapsa da başarılı olamadı.

SEÇİMİ KAYBETTİ KAÇAK YAPILAŞMA TAM GAZ DEVAM ETTİ

31 Mart 2019 seçimlerinde AKP’den Büyükşehir Belediye Başkanı olan kayyum Cumali Atilla seçimleri HDP’li Selçuk Mızraklı’ya kaptırınca kentten ayrıldı. Mızraklı’nın görevi de uzun sürmedi ve 6 ay sonra yerine Zerya Kuyumculuk soruşturmasında adı sıkça geçen ve merkeze çekilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu kayyum olarak atandı. Bu boşluktan istifade eden Çelikevler Mahallesi’nde ise imara aykırı yapılaşma tam gaz devam etti ve nüfus bir anda 1700’den 5.000’in üzerine çıktı.

İMAR AFFI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

8 Haziran 2018’de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren imar barışı yoğun talep gelince 31 Aralık’a kadar uzatılınca imara aykırı inşa edilen ve halen ifrazı bulunmayan Çelikevler Mahallesi sakinleri topluca imar barışına başvuru yaptı. Gerekli harç ve ücretleri topluca yatıran mahalleli önce yapı kayıt belgesi alarak konutlara resmiyet ve meşruiyet kazandırdı, ardından da yangın merdiveni, asansör kriterleri gibi katı maddeler içeren kat mülkiyetli tapularını bu kriterlerin hiçbirini taşımadığı halde aldı. Ardından da önce DİSKİ içme suyu, kanalizasyon ve benzeri alt yapı hizmetlerini götürdü. Sonra da fen işleri yol yapım ve kaldırım ihalesi yaparak tümü tarım arazisi olan bu kaçak mahalleye her türlü alt yapı hizmetini götürdü.

Af sonrasında önce imar yolları açıldı, ardından 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi ile 4 bin 933 metre içme suyu şebeke hattı yapıldı. Projeyle Çelik Evler Mahallesinin atık suları, yeni yapılacak terfi hattıyla mevcut Atık Su Arıtma Tesisine aktarıldı. DİSKİ, altyapı çalışmalarını hızla yürüttü ve mahalledeki bireysel fosseptik çukurlarının boşaltılması için vidanjör gibi hizmetler bedelsiz olarak verildi.

DOĞALGAZ HALEN VERİLMİYOR

6 Şubat depreminde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı hasar tespit çalışmalarında birçoğuna az ve orta hasar raporu verilen Çelikevler Mahallesi’nde yaklaşan 14 Mayıs seçimleri nedeniyle yine mantar gibi ruhsata ve imara aykırı yapılar yükselirken, son 20 yılda 4 yerel seçimde oy uğruna binlerce dönüm tarım arazisi betonlaşmaya kurban edildi.

Asfalt ve parke taşı, park, pazaryeri, eğitim kurumu gibi milyonlarca liralık ihalelerle kaçak bölgeye statü verildi. Halen ifrazı olmayan Çelikevler mahallesine DEDAŞ abonelik verirken, Diyargaz ise güvenli olmadığı ve halen ifrazı bulunmayan mahalleye doğalgaz aboneliği vermediği gibi, gaz akışı için hiçbir alt yapı hizmeti de götürmüyor.