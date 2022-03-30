Vermedikleri sadece “itibar garantisi” kalmıştı! – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Vermedikleri sadece “itibar garantisi” kalmıştı!” başlıklı 30 Mart 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Vermedikleri sadece “itibar garantisi” kalmıştı! – Yılmaz Özdil

Chp’nin “beşli çete” dediği arkadaşlara “beşli çete” demek kanunla yasaklanıyor, “beşli çete” denilince itibarları zedeleniyormuş.

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“Dünya beşten büyüktür” diye esip gürleyeceksiniz… Sonra dönüp “Türkiye beşten küçüktür” diyeceksiniz öyle mi?

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Fakir fukara garip gureba edebiyatıyla yıllarca oy toplayacaksınız, kimsesizlerin kimiyiz diyeceksiniz, sessiz yığınların sesiyiz diyeceksiniz… Sonra dönüp, aslında kimlerin kimi olduğunuzu, aslında kimlerin sesi olduğunuzu göstereceksiniz öyle mi?

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“Milletin orasına koyacağız” dediklerinde milletin itibarı zedelenmiyor… “Milletin orasına koyan müteahhit” dediğimizde, milletin orasına koyan müteahhidin itibarı zedeleniyor öyle mi?

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Millet kahrından, çaresizliğinden gözyaşı dökerek ucuz ekmek kuyruğunda, ucuz kıyma kuyruğunda bekleşirken, ayçiçek yağını anca bardakla alırken, cebindeki parası anca pörsümüş çıkma sebzeye yetebilirken, kimsenin itibarında zedelenme olmuyor… Milletin 150 milyar dolarını cebine indirerek, milletin bu hale düşürülmesine sebep olanların itibarı zedeleniyor öyle mi?

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Bu nasıl itibardır ki… Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, görmediğimiz otoyola “söke söke” para ödeyelim diye, Türk mahkemeleri yerine İngiliz mahkemeleri yetkili kılındığında devletin itibarı zedelenmiyor… “Burası sömürge ülkesi mi birader” diye sorduğunda, İngiliz hukukuyla Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürenlerin itibarı zedeleniyor?

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Meteorolojik gerçeklere aykırı davranarak, bilimsel endişelere kulak tıkayarak, asla yapılmaması gereken yere 11 milyar euroya havalimanı yaptılar, kar yağınca uçulamıyor, apronda adeta çığ düşüyor, insanlar terminalde iki gün mahsur kalıyor, dünyaya rezil oluyoruz, itibarda herhangi bir sorun yaratmıyor… 11 milyar euroluk havalimanında çoluk çocuk yerlerde karton kutuların üstünde yatan yolcuları haber yaptığında, itibar zedeleniyor öyle mi?

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Devletin elektrik dağıtım işini bunlara verince, tahsilat veznesine bunlar oturunca, kullandığımız elektriğin yedi misli para tahsil edilince, bir liralık elektriğe yedi lira fatura ödeyince, Isparta’da örneğini gördük, bir kuruşluk yatırım bile yapmadıkları için, bakım bile yapmadıkları için, alt tarafı kar yağdığında koskoca şehir beş gün boyunca zifiri karanlıkta kaldığında, itibar zedelenmiyor… “Elektriği niye devlet dağıtmıyor, bunlar para toplamaktan başka ne işe yarıyor” diye sorduğunda, bunların itibarı zedeleniyor öyle mi?

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Bunlar maden sahaları için, termik santralları için, canları ne kadar istiyorsa o kadar zeytin ağacı kesebildiklerinde itibar zedelenmiyor, bütün dünya pürdikkat Ukrayna savaşını takip ederken, savaşın o toz dumanı arasında, bunlar zeytin ağaçlarını istedikleri gibi kessinler diye yönetmelik çıkarıldığında itibar zedelenmiyor… Doğayı katlediyorlar dediğinde, bunların itibarı zedeleniyor öyle mi?

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Chp’ye “geçmişi lekeli, cibilliyetsiz, sicili bozuk, soysuz, tezek, çöplük, zihniyeti pislik, cüruf, kanalizasyon çukuru, pislik, yüzkarası, eli kanlı, darbeci, ahlak yoksunu, siyasi sapık, haysiyetsiz, zillet, terör dili, terörist ortağı, sabıkalı, talancı, müptezel, faşist, ana hıyanet, tepeden tırnağa tecavüzcü, ezan düşmanı, dinsiz” dediğinde, fikir özgürlüğü oluyor… Chp “beşli çete” deyince, kanunen suç oluyor öyle mi?

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Geçiş garantisi, yolcu garantisi, hasta garantisi, hazine garantisi yetmedi, şimdi de “itibar garantisi” vereceksiniz öyle mi?

Kaç dolar artı kdv olacak bunların itibarı?

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Asrın liderimiz malum, “buralar biliyorsunuz yap-işlet-devret, eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhineyse, aradaki farkı kim ödeyecek, onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz” diyor…

Yani eğer biz bunlara itibar etmezsek, gördükleri itibar yüklenici firmaların aleyhine olursa, aradaki itibar farkı gene devletin kasasından mı ödenecek?

Yılmaz Özdil