VERTİGO; KAPANMAYAN BİR DOSYANIN PEŞİNDE 28 YIL! “BİR CÜNEYT ÖZDEMİR ÖZ-BELGESELİ”





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — "Bir Cüneyt Özdemir Öz-Belgeseli" serisinin bu bölümünde 32. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in 17 Şubat 1993 tarihinde bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini, Orgenaral Bitlis'in kamuoyunda tartışmalara neden olan vefatını ve 28 yıldır kapanmayan bu dosyanın perde arkasını usta gazeteci Cüneyt Özdemir anlatıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir