Vesikalık | Sezen Aksu

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“Cüneyt Özdemir Medya” olarak yepyeni bir format ile karşınızdayız; “Vesikalık”. Her bölümünde, kendine has tavrı ve duruşuyla iz bırakmış, hayatının her noktası merak edilen çeşitli insanları konu alacak mini-belgesel serimizin ilk konuğu ise Sezen Aksu.

Son zamanlarda, 2017 yılında çıkarmış olduğu şarkısı “Şahane Bir Şey Yaşamak”ın sözleri sebebiyle gündemden düşmeyen Sezen Aksu’nun yaşam öyküsü ve dönüm noktaları, Vesikalık hikayesinde, Cüneyt Özdemir’in anlatımı eşliğinde sizlerle buluşuyor.

Kariyeriyle, şarkılarıyla ve şahsına münhasırlığıyla Türkiye’nin Minik Serçe’si olarak anılan büyük sanatçı, bize göre tam bir “Vesikalık” konusu.

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