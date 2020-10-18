Vestel, Kastamonu Kadın Hentbol Takımı'nın ana sponsoru oldu

KASTAMONU (AA) – Vestel, hentbolda Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Kadın Hentbol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

Vestel'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel'in, Kastamonu Kadın Hentbol Takımı'nın ana sponsoru olduğu duyuruldu.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel'in, sporu desteklemeye devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Voleybol, futbol ve e-spor'a yaptığı yatırımlarla ülkenin spor alanındaki gelişimine büyük katkı sağlayan Vestel son olarak Kastamonu Kadın Hentbol Takımı'nın Ana Sponsoru oldu. Özellikle geçen yıl çeyrek finale kaldığı Avrupa Hentbol Federasyonu Kupasında adından söz ettiren Kastamonu Kadın Hentbol Takımı, Vestel'in desteğiyle başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor."

Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir teknoloji şirketi olarak, ulaşmak istediğimiz kitleye en iyi yaklaştığımız alanlardan biri spor. Öte yandan ülkemizde sporun her alanının, özellikle son yıllarda uluslararası ölçekte büyük başarılar elde eden kadın sporcularımızın gelişmesini istiyoruz. Bu yönde sorumluluk almaya devam edeceğiz. Kastamonu Kadın Hentbol Takımı ciddi potansiyele sahip, dikkat çeken bir gelişimleri var. Vestel olarak onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz."