Veteriner hekimlerden “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” uyarısı

ANKARA (AA) – AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR – Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yönünden riskli bölgelerdeki vatandaşların kenelere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "İnsanlar, park, bahçe, tarla gibi araziye çıktıklarında açık renkli elbise giymeli, çoraplarını paçalarının üzerine çekmeli, aktivite sonrası tüm vücudunu kene yönünden kontrol etmeli." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine, yaz aylarının gelmesiyle kenelerden bulaşan ve insanların hayatlarını riske atan KKKA'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kenelerin dünyada 200'ün üzerinde hastalık etkenine vektörlük ettiğini vurgulayan Eroğlu, "Keneler, Türkiye'de belli bölgelerde hayvan ve insan sağlığını tehdit ediyor. KKKA, 2002'den itibaren ülkemizde özellikle Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum'da insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturuyor. Diğer taraftan bu kene türünün ülkemizin 7 bölgesinde de tespit edilmiş bir tür olduğu unutulmamalı." diye konuştu.

Eroğlu, hastalığın, kenelerin aktivasyonu doğrultusunda ilkbaharın ikinci yarısıyla yaz mevsiminin birinci yarısında en yüksek düzeye çıktığı bilgisini vererek, KKKA'nın Türkiye'de 2008'de en yüksek düzeye ulaştığını anımsattı.

Sonraki yıllarda benzer vaka sayılarıyla hastalığın devam ettiğini aktaran Eroğlu, "Bu yıl hastalık sezonunun erken dönemlerinde önceki yıllara göre artan vaka oranları üzerinde durulması gereken önemli bir husus." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, KKKA bakımından kene mücadelesinin temelini bireysel korunma uygulamalarıyla evcil hayvan zinciri ve yakın çevresinde kene popülasyonunun kontrol altında tutulmasının oluşturduğunu dile getirdi.

Hastalık yönünden riskli bölgelerdeki vatandaşların alması gereken tedbirlere dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlar, park, bahçe, tarla gibi araziye çıktıklarında açık renkli elbise giymeli, çoraplarını paçalarının üzerine çekmeli, aktivite sonrası tüm vücudunu kene yönünden kontrol etmeli. Vücut üzerinde kan emen kene tespit edildiğinde bunun kısa sürede çıkarılması önemli. Kene çıplak elle dokunulmadan çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuyla irtibat kurulmalı. Kene çıkarıldıktan sonraki süreçte kişi kendini takip etmeli, ateş, baş ağrısı ve diğer gribal belirtiler görülürse derhal en yakın sağlık kuruluşuyla irtibata geçilmeli. KKKA'da erken teşhis ve tedavinin hayati öneme sahip olduğu unutulmamalı."

– Korunma yöntemleri konusunda eğitim

Eroğlu, toplumsal bilincin artırılması için, korunma yöntemlerini içeren eğitim faaliyetlerinin önem taşıdığını ifade ederek, kene konusunda ayrıntılı olarak vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Keneyle kimyasal mücadele yönteminin etkisine de değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kene mücadelesi söz konusu olduğunda zaman zaman çevre ilaçlaması gündeme geliyor. Oysa kenelerin yaşam alanlarının geniş olması ve çevrede ilaçların ya da etken maddelerin etki edemeyeceği alanlarda bulunmaları çevre ilaçlamasıyla mücadelenin en büyük problemi. Geniş çaplı bir çevre mücadelesinin ekolojik dengeye zarar vereceği, insan da dahil birçok canlının sağlığını olumsuz etkileyeceği unutulmamalı. Kene mücadelesinde çevresel ilaç uygulamaları etkin bir mücadele yöntemi olarak değerlendirilmemeli. Hayvan barınakları ve çevresinin ilaçlanmasıyla belli düzeyde etki elde edilebileceği de unutulmamalı. Toplumsal bilincin artırılması için, korunma yöntemlerini içeren eğitim faaliyetleri önemli."