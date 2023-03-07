Veteriner, pompalı tüfekle ateş açtı

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokakta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası veteriner Levent D., rahatsızlanan annesi Fatma D.nin ambulansla hastaneye kaldırıldığını öğrenince koşarak eve gitti.
Sinir krizi geçiren Levent D. evindeki pompalı tüfeği alarak kapının önüne çıkıp havaya bir el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çelik yeleklerle çıktığı apartmanda yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla ikna edilen Levent D., polis merkezine götürüldü. (DHA)