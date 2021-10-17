Veteriner teknikeri sokakta kağıt topluyor: ” Gururuma dokunuyor.. Böyle hayal etmemiştim!”





Kâğıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışan Gaziantep Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun Vedat Akdemir (24), "Bu işi zorunlu olarak yapmak bir üniversite mezunu olarak beni çok üzüyor. Böyle hayal etmemiştim. Hayallerim vardı ve şu an ne yazık ki bu işteyim, çekçekçilik yapıyorum, kâğıt topluyorum ve hayal ettiğim ile arasında uçurum kadar fark var" dedi. Özellikle kız kardeşlerini okutmak istediğini söyleyen Mehmet Uzun ise "Babam yaşlı, annem yaşlı. Çalışabilecek durumda olan benim gerisi hep küçük. Onları okutmanın derdindeyim. Kardeşlerimi, ailemi geçindirmenin derdindeyim" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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