Veterinerler seslendi: Değer görmüyoruz

Cem YILDIRIM/SÖZCÜ

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Veteriner hekimler olarak çok uzun zamandır, yaşadığımız hak kayıplarına, ötekileştirilmeye ve yok sayılmaya rağmen fedakarca ve sabırla görevimizi yapmaya devam ettik. Geldiğimiz noktada, insanca yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi. Arslan şunları aktardı:

‘BİZLERİ DEĞERSİZLEŞTİRDİLER’

“Ülkemize kattığımız ekonomik değerler bir yana, insan sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve yeterli gıdaya erişim ile hayvan sağlığı /refahı, çevre sağlığı gibi hayati alanlarda ciddi sorunlara neden olacaktı. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen ücretlerimiz ve özlük haklarımız açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir.

“SORUNLAR DAYANILMAZ NOKTAYA GELDİ”

Veteriner hekimler birçok alanda çalışmaktadır. Özellikle kamuda çalışan veteriner hekimler yaklaşık son 30-35 yıldır her geçen gün hak kayıpları yaşamış, sorunlar dayanılmaz noktaya gelmiştir. Gelecek için stratejik öneme sahip, yaşamın hemen her alanına dokunan veteriner hekimlik mesleğinin uğradığı hak kayıplarının durdurulması, alınan haklarının iade edilmesi için tekrar kamuoyu önünde yetkililere sesleniyoruz.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, yaşanan olumsuzluklar, toplum sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, ulaşılabilir, sağlıklı et, süt ve diğer hayvansal ürünlerde yaşanacak sorunlar anlamına gelmektedir.”