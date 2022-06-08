‘Vicdanımın sesini dinledim’ diyerek AKP’den istifa etti

AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Firdevs Diba Akkaya, partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Akkaya, “Kendimce, günlerce vicdanımın sesini dinledim. Bunca israf, bunca ayrımcılık, bunca vurdum duymazlıklar, bunca ekonomik dar boğazdaki sorunlar, bunca egolu tavırlar karşısında, sanki dağları ben yaratmışım dercesine, tabana tavandan bakan bir çalışma anlayışı ile, bir yönetim ile artık olmam mümkün değildir” dedi.

AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, AKP İzmir İl İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, 2011 Van AKP Milletvekili Aday Adayı, Yüksek İnşaat Mühendisi Firdevs Diba Akkaya kendi partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye üye oldu.

“VİCDANIMIN SESİNİ DİNLEDİM”

Akkaya, AKP’den istifası ve İYİ Parti’ye katılma kararına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sizler de biliyorsunuz ki ‘düşüncelerini hiç bir koşulda değiştirmeyenler ve yanlışlarını göremeyenler, duyamayanlar sadece ölülerimiz ve de delilerimizdir.’ Şahsım olarak bu değişim ve dönüşüm kararını alırken, her şeyden önce bir anne olduğum içindir.

Kendimce, günlerce vicdanımın sesini dinledim. Bunca israf, bunca ayrımcılık, bunca vurdum duymazlıklar, bunca ekonomik dar boğazdaki sorunlar, bunca egolu tavırlar karşısında, sanki dağları ben yaratmışım dercesine, tabana tavandan bakan bir çalışma anlayışı ile, bir yönetim ile artık olmam mümkün değildir. Birleştiren değil ayrıştıran aziz insanlarımızı kutuplaştıran biz değil ben deyip kibirli davranışlarla iç içe olmamın artık mümkün olmadığını gördüm ve AKP’den bu istifa kararımı geçen hafta aldım.

“ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM, ZALİMİ ASLA SEVMEM”

Şahsım olarak herhangi bir etki altında kalmadan İYİ Parti’ye katılmaktan gurur duydum ve iyilerin cesurların saflarında hele hele başımızda olan bir kadın genel başkanımız Meral Akşener hanımefendi yanında partisinde olmaktan son derece huzurlu ve gururluyum. Doğru bir karar aldığıma inancım ve güvenim tamdır.

Bu vesile ile son sözüm olarak şunu söylemek isterim ki; vicdani bir farkındalıkla hareket etmek bana daha bir güven ve daha bir huzur verdi. Büyük şairimiz Mehmet Akif’in dediği şu anlamlı sözle cümlelerimi bitirmek isterim: Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem.”

Parti rozeti İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar tarafından Firdevs Diba Akkaya’ya takdim edildi.

İlginizi Çekebilir AKP’li vekile stadyumda ıslıklı protesto İlginizi Çekebilir ‘Çiftçilerin kullandığı akaryakıtta ÖTV kaldırılsın’ önergesini AKP ve MHP reddetti