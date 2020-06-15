Vicdanınız rahat mı?

G.Ssaray’ın, Rize deplasmanına zırhlı formalarla mı gitmesi gerekiyor anlamıyorum? Geçen sezon Emre Akbaba, bu sezon Muslera ve Andone… Lige verilen aranın G.Saray’a yaramadığı ortada ama yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a değinmeden de geçemeyeceğim.

Sayın hocam! Buza tekme atan oyuncuya kırmızı gösteren ve gerekçe olarak da formanın ıslandığını söyleyen sensin. Raporuna da küfür ettiğini yazmıştın, hatırladın mı? Karabük maçında çok tartışmalı bir kararla Muslera’yı kırmızı kartla oyundan attırmıştın, kontrolsüz müdahale gerekçesiyle hatırladın mı?

Ve gelelim dün geceye hocam! Galatasaray’ın aleyhte pozisyonlarında bu kadar dikkatlisin de bariz ofsaytı niye kaldırmadın? Sen bayrağı zamanında kaldırmış olsaydın Muslera’nın bacağı kırılmayacaktı, şimdi vicdanın rahat mı hocam? Hadi Andone’nin pozisyonunu anlarım! Sonrası kendiliğinden geldi zaten. Tuzağa düşen Adem’i atmak en kolayıydı.

Hakem Uğurlu’nun verdiği penaltı kararı doğru ama aynısını derbide çalabilir mi merak ediyorum? Benzer bir pozisyonda devam kararı verdi.

Rize iyi oynadı kabul, ligde kalacaklar ya! Ama Hasan Kartal’ın karşılaşma öncesi bence etik olmayan açıklamalarına ne demeli? Geçen sene oynanan maça atıfta bulunarak,“Hiçbir hakem burada hata yapmaya cesaret edemez. G.Saray’dan bir alacağımız var” diyerek alacağını almış mı oldu? İki tane futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalmasını şeref tribününde kutlamanız yakıştı mı?

Aslan artık ağır yaralı…… Başkan hasta, Muslera ve Andone sezonu kapadı, stoper kalmadı! Şampiyonluk artık zora girdi desek yanlış olmaz!