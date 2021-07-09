Vicdanları sızlatan görüntü sonrası İYİ Partili Sıdalı’dan yeni kanuna tepki

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından 8 milyonluk ihale ile başlatıldığı belirtilen Sokak Hayvanlarını Toplama Projesi’nin ilk uygulamaları büyük tepki çekti. Uygulamada, ekiplerin sokak hayvanlarının boyunlarına ip ve sopa bağlayarak çekmesi, hayvanların bu sırada çektiği eziyetin görüntüleri vicdanları sızlattı. Öte yandan İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da TBMM’de yasallaşan yeni Hayvanları Koruma Kanunu’na tepki gösterdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, TBMM’de yaptığı konuşmada, Hayvan hakları Kanunu’nu sert sözlerle eleştirdi. Yeni kanunun sokak hayvanlarını sahipsizlikten kurtarmayıp aksine sahipsiz bıraktığının altını çizen Sıdalı “Biz büyük sorunlar yaratan sahipsiz hayvan tanımını ortadan kaldıracak Türkiye Cumhuriyeti’nin hayvanı da taşı da toprağı da sahipsiz kimsesiz değildir diyecektik. Dicle’nin kıyısında kurdun kaptığı koyun bile mesuliyetimiz altında diyen insanlardınız, ama bu kanunda hepsini sahipsiz bıraktınız” dedi.

Öte yandan basına yansıyan hayvanlara eziyet görüntüleri sonrasında bir açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Görüntüleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması için hayvan toplama ekiplerine gerekli uyarılar yapılmıştır” diye konuştu.

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