Victor Nelsson’dan Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray’da Kasımpaşa karşılaşması öncesi 4 futbolcu kart sınırında yer alıyordu. Bu isimler Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu’ydu. Teknik direktör Okan Buruk, söz konusu oyuncularına maçtan önce gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. İkinci yarıda Buruk, sarı kart gören Torreira’nın yerine Berkan’ı oyuna sürerken, sınırdaki futbolcularından Kerem’i kenara alıp, bu kez Barış’ı oyuna aldı.

Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, bu sezon Konya deplasmanıyla ligde ilk kez bir maçı kaçıracak.

Konyaspor deplasmanında yok

Bu oyunculardan sadece Nelsson kart gördü ve Konyaspor deplasmanı öncesi takımını yalnız bıraktı. Konuk Kasımpaşa’da ise Mickael Tirpan, Hajradinovic, Bahoken ile Koita sınırdaydı. İlk yarıda sarı kart gören Tirpan, böylece iç sahadaki Ümraniye sınavı öncesi cezalı duruma düşmüş oldu.