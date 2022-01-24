Victoria’s Secret modeli karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı

Jason Statham ile nişanlı olan güzel model Rosie Huntington-Whiteley, ikinci çocuğunu bekliyor. Whiteley, karnı burnunda fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü model, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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Fotoğraflar, Rosie’nin zamanı kısıtlı olduğu için yeni ürünler denemeye veya görünüşü üzerinde fazla düşünmeye artık zamanı olmadığı ve anneliğin güzellik önceliklerini değiştirdiğini kabul etmesinin ardından geldi.

Vogue dergisine verdiği yeni bir röportajda; anne olmanın, güzellik standartlarını sürdürmek için zamanı olmadığını söylemişti: “Ebeveyn olduğunuzda, zaman fakiri olursunuz. Kendiniz için o kadar zamanınız yok ya da günün ortasında gidip kendinizi banyonuza kilitleyip ürünlerle oynama şansınız yok.”

Görünüş ve güzelliğe çok önem vermek istemediğini, ancak bunun bir model olarak işinin büyük bir parçası olduğunu kabul ettiğini söylüyor ve ekliyor:

“Bence dünyayı çocuklarınızın gözünden görmeye başlıyorsunuz. Onlara ne aşılamak istediğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Ve onların güzellik izleniminin ne olacağını…”

Rosie, güzellik hakkındaki düşüncelerinin zamanla gelişmeye devam edeceğini ve daha fazla çocuğu olduğu için kontrol etmenin önemli olacağını da sözlerine ekledi.

Ünlü model, ağustos ayında sevgilisi Jason Statham ile ikinci çocuğunu beklediğini açıklamıştı.

Rosie, 2016’dan beri aktör Jason Statham ile nişanlı ve çiftin, 2017’de ilk çocukları Jack dünyaya geldi. Çift, evlenmek için acele etmediklerini ve bunun, büyük bir öncelik olmadığını da söylemişti.

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