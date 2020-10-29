Vietnam'daki Malove tayfununda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

HANOI (AA) – Vietnam'da dünden bu yana etkili olan Malove tayfunu sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, dün merkez eyaletlerinden Quang Nam'ı vuran tayfunun yol açtığı toprak kaymalarının çok sayıda yerleşim yerini yok ettiği belirtildi.

Afet bölgesinde 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığı, toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 64 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Quang Nam'da yaklaşık 56 bin evin çatısının uçtuğu, bölgede büyük çaplı elektrik kesintilerinin meydana geldiği açıklandı.

Afet nedeniyle 40 binden fazla kişinin de evlerinden tahliye edildiği bölgede fabrika, okul ve iş yerlerinin geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Saatteki hızı 150 kilometreye varan tayfun dün de 2 kişinin canına mal olmuş, rüzgar nedeniyle batan bir teknedeki 26 balıkçı kaybolmuştu.

Vietnam'a varmadan önce Filipinler'de etkili olan Malove tayfunu sebebiyle ülkede 16 kişi ölmüş, 65 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edilmişti.