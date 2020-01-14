Vinç devrildi, çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

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Alaturka Online
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Olay, geçen cumartesi günü İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yetkilileri, çatıda yapılacak izolasyon çalışması için vinç kiraladı.

(FOTO: DHA)

Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan Ulus çatının kenarına tutundu.

(FOTO: DHA)

Vinçteki diğer görevli ise kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı. Yaklaşık 1.5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus’un cenazesi memleketi Ağrı’ya götürüldü.  (FOTO: DHA)

Dört katlı fabrikanın çatısından düşen Hasan Ulus ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 33 yaşındaki Ulus, hayatını kaybetti. (DHA)

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