Vinç ve kepçe bile talimat gelmediği için kullanılmadı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Türkiye’de 10 ili vuran depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının hemen başlamamasıyla ilgili konuştu. Erdem, “Tek adam, tek sistem, tek bir kişiye bağlı. Bu sistemin derhal değişmesi lazım. Bu da bize ders olmazsa eğer ne ders olur ben bilmiyorum. Herkes bir kişinin ağzına bakıyor. Kimse inisiyatif alamıyor. Bakın borsayı kapatmamışlar, sebebi Sayın Nebati Cumhurbaşkanına ulaşamamış, talimat alamamış. Borsa Başkanı’nın, Maliye Bakanı’nın sormadan kapatma yetkisi yok mu? ‘Her şeyi çabuk yapacağız’ diye getirilen sistem tam tersi etki etti” dedi.

ACI GERÇEĞİ GÖRDÜK

Sistemin, Cumhurbaşkanı’nın talimatı olmadan, inisiyatifin kullanılamadığı bir sistem olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti: “Afet bölgesinde en fazla şikayet edilen şey organizasyonluktu. Hiç kimse ne yapacağını bilmiyor bunu vatandaş söylüyor. Millet millete kendisi yardım ediyor ancak yardımlar sokaklara dökülüyor. Kepçe, vinç operatörleri aynen şöyle söylüyorlar: ‘Kepçeyi, vinçleri getirdik ama nerede kullanacağımızı bize söylemediler’ Oradan oraya yolluyorlar. Sonra ‘Kullanacak insan yok’ diyorlar. Bu sistemin, liyakatsiz görevlendirmenin sonuçlarını deprem maalesef çok acı bir şekilde gösterdi.”

Onlar talimat beklerken son nefesler de kesildi

Depremin birinci gününde konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız şuan bölgeye intikal etmiş durumdalar” dedi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Ülkenin tüm kaynakları şu anda afet bölgesine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bakanlarımızın koordinesinde sevk edilmiş durumdalar” ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da zarar gören Hatay Havalimanı’nı ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve koordinasyonuyla’ en kısa zamanda tamir edeceklerini belirtti.

HEP AYNI NAKARAT

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Adana’ya geldiğini, depremin hemen ardından bakanların görevlendirildikleri illere intikal ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise önceki gün Kahramanmaraş’ta “Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde oluşan ve başka illere gitmeyi kabul eden (29 bin) vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi” dedi. AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de faydalı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Bakanlar, daha önce de orman yangını gibi acil pek çok olayda ‘Cumhurbaşkanı’nın talimatını’ dile getirmişlerdi.