Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ı büyüledi!

Beşiktaş’taki üçüncü dönemine Kayseri deplasmanında giriş yapan Vincent Aboubakar, dün Vodafone Park’ta da sahne aldı. Sahaya adım atar atmaz SiyahBeyazlı taraftarların büyük desteğini alan Kamerunlu forvet, ısınma öncesi yumruk şovla tribünleri coşturdu. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalması sonrasında rakip kale önünde büyük bir baskı oluşturan Vincent Aboubakar, 36. dakikada şık bir aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. Bu golün ardından büyük sevinç yaşayan Aboubakar, önce takım arkadaşları ardından özel olarak Cenk Tosun’la mutluluğunu paylaştı.

Alkışlarla ayrıldı…

Başarılı oyuncu, sonrasında tribünleri yeniden coşturdu ancak sevinci kısa sürdü. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu durumdan dolayı oldukça üzülen Aboubakar, mücadeleye devam etti. Yıldız isim, 85. dakikada yerini Atiba Hutchinson’a bırakana kadar ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış topladı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmada skor üretemese de taraftarların alkışları eşliğinde saha kenarına geçiş yaptı.

677 gün sonra Abou!

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Alanyasporilekarşılaşan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, 677 gün sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giydi. Wout Weghorst’un takımdan ayrılması ile birlikte transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park’ta en son 21 Mart 2021 Fenerbahçe müsabakasında forma giymişti. Kamerunlu yıldız oyuncu, Alanyaspor karşısında 86 dakikada sahada kaldı.

Vodafone Park’ı doldurdu

Kara Kartal’da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında hareketlenen Siyah-Beyazlı tribünler, ligde yakalanan galibiyet serisi ve merakla beklenen Vincent Aboubakar’ın takıma kazandırılması sonrasında gerekeni yaptı. Dün oynanan Alanyaspor mücadelesinde tribünler tıklım tıklım doldu. En büyük ilgi, Vincent Aboubakar içindi…