Vincent Aboubakar: Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlanarak oyundan çıkan takım arkadaşları Tayyip Talha’nın durumundan dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren Aboubakar, “Öncelikle Türkiye’nin en önemli stoperlerinden biri olan, bizim takımımız için de çok önemli bir oyuncu olan Tayyip Talha’nın sakatlığı nedeniyle çok üzgünüz. Ona geçmiş olsun diyoruz. Bu galibiyeti de Tayyip Talha Sanuç için aldık diyebilirim” dedi.

Maç öncesindeki görüntüsüne ilişkin soruyu yanıtlayan golcü oyuncu, “Kafamda maçı yaşıyordum. Takım arkadaşlarıma soyunma odasında buraya kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Kendim de bu şekilde düşünüyordum. Bu nedenle çok koştum, takım arkadaşlarım da çok koştu. Çünkü biz Beşiktaş’ı hak ettiği yerlere, en yukarıya taşımak için buradayız ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Maç içerisinde taraftar ile arasında yaşanan gerilim sonrası özürlerini ileten Kamerunlu golcü, “10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmanız gerekiyor. Birlikte oynamanız, yardımlaşmanız gerekiyor. Bugün bugün bunu yaptık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Takım olarak bir duruş sergiledik. Zaten 10 kişiyle ancak böyle savaşarak maç kazanılır. Son olarak da maç esnasında olabiliyor ki Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum” ifadelerini kullandı.