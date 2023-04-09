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9 Nisan 2023
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Vincent Aboubakar: Sağladığımız birlikteliğin sonucunda kazanıyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımı sırtladığına ilişkin yoruma katılmayarak birliktelik vurgusu yapan Aboubakar, “Aslında takımı sırtlamıyorum, takım arkadaşlarım çok iyi. Birlikte oynuyoruz, birlikte savaşıyoruz, iyi bir karakter ortaya koyup sahada birbirimize yardım ediyoruz ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz” dedi.

Kendisinin ve Redmond’ın attığı gollerden hangisini daha güzel bulduğuna ilişkin soruya ise tecrübeli oyuncu, “Güzel olan galibiyet” cevabını verdi.

Trabzonspor maçına ilişkin görüşleri sorulan Vincent Aboubakar, “Trabzonspor, büyük bir takım. Onlarla oynanacak her maç zor olur. Biz iyi hazırlanacağız. 8 finalimiz var. 8 finale de iyi hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Takım içindeki arkadaşlık ortamına ilişkin görüşleri de sorulan yıldız oyuncu, “Çok iyi bir birliktelik var. Çalışıyoruz. Eksik olan şeyleri düzeltmek için takım olarak birlikte çalışıyoruz” dedi.

 

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