Vincent Aboubakar, takımla buluştu

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni transfer Vincent Aboubakar ile bir araya geldi.
Kazancı, sözleşme imzalayan Aboubakar’a, “Evine hoş geldin” diyerek başarılar diledi.
Beşiktaş’ın kazandığı iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olan Aboubakar’la hasret gideren Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, Aboubakar’a yeni dönemde başarılar dilediler.
Beşiktaş’ın kazandığı iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olan Aboubakar’la hasret gideren Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, Aboubakar’a yeni dönemde başarılar dilediler.