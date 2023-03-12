Vincent Aboubakar’dan Başakşehir maçı sonrası eleştirilere cevap

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. 1 gol, 1 asist ile karşılaşmaya damga vuran Vincent Aboubakar, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Takım halinde gösterdikleri reaksiyona dikkat çeken golcü oyuncu, “Aslında ben takımı tebrik etmek istiyorum. Muazzam bir takım ruhu gösterdik bugün. Takımdaki herkes elinden geleni yaptı kazanmak için. Beraber oynadık. Müthiş bir takım ruhu gösterdik. Bu nedenle ben takımı tebrik etmek istiyorum. Art arda ikinci galibiyetimiz oldu. Bu şekilde devam etmek için zaten herkes elinden geleni yapacak” dedi.

Kendisine yönelik eleştirilere ise Aboubakar, “Her zaman çalışmak lazım. Herkes gibi ben de işimin gereği çalışıyorum. İnsanlar hep eleştirecek. İyi de oynasam, kötü de oynasam… İnsan, sürekli eleştirecek. Bu normal, futbolun doğası. Bu olacak. Eleştirileri her zaman olumluya çevirmek lazım. Çalışarak, her zaman iyi performans göstererek, takım halinde hareket ederek bunları iyiye çevirmek lazım. Ben de bunun için çabalıyorum. Takım olarak bunun için çabalıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Masuaku’nun golünde yaşadığı sevince ilişkin soruyu da cevaplandıran tecrübeli oyuncu, “Çok mutlu oldum onun gol atmasına. Başka takım arkadaşım atsa da mutlu olurum. Çok sevindiğim için belki de öyle bir görüntü oluştu. Takım olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Arkamızda taraftarlarımız var. Onlar için her şeyi vermek zorundayız. Çalışmak, kazanmak zorundayız ve kazanınca böyle mutlu oluyoruz. Galibiyetler alarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.