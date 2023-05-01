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30 Nisan 2023
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Vincent Aboubakar’dan Galatasaray’a karşı ilk gol

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar’ın golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar’dan geldi.

Aboubakar, bu golle ilk kez Sarı-Kırmızılı ağları sarsmış oldu.

Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

Derbi öncesinde Muslera ve Abbdulkerim Bardakcı için yaptığı özel hazırlıkların karşılığını dün akşamki maçla alan Aboubakar, karşılaşma sonunda taraftara zafer üçlüsünü çektiren isim oldu.

 

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