Vincenzo Montella, Galatasaray’ın Zaniolo transferini değerlendirdi

Adana Demirspor’un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, merak edilenlere ilişkin GOAL Italia Twitch kanalında yayınlanan Golden GOAL’a konuştu.

DEPREM FELAKETİ

Vincenzo Montella, ilk olarak Adana’yı da fazlasıyla etkileyen üzücü deprem felaketine ilişkin görüşlerini paylaştı. Yaptığı açıklamada Montella, “Gerçekten trajik bir durum. Şehirde kıyamet kopmuş gibi görünüyor. Futbolu düşünmek çok zor ama ben de kendi kendime ‘durmalı mıyız, devam mı etmeliyiz?’ sorusunu defalarca sordum. Bu insanlara bir umut ve gelecek için olumlu bir işaret vermek adına karmaşık da olsa görevimizi yapmaya çalışmalıyız. Kendimizi bu şekilde halka açık hale getirebiliriz. Mesela Hatay’da su bulmak bile artık zor. Adana’da yerle bir olmuş onlarca yüksek bina var” ifadelerini kullandı.

‘ADANA’YA DÖNMELİYİZ’

Deprem felaketi sonrası bir süre şehre dönemeyen Adana Demirspor’un durumu hakkında da konuşan Montella, “Antalya ve İstanbul arasında gidip geldik ama artık Adana’ya dönmeliyiz. Lige orada devam etmek adına geri dönme isteğimiz var. Orada olmak hem duygusal hem de fiziksel olarak çok kolay değil ama hep beraber temel olan sürekliliği sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

‘BU BİR KIYAMET’

Yaşanan felaketin yarattığı psikolojik etkiye ilişkin deneyimlerini paylaşan İtalyan teknik adam, “Ekimizde gerçekten eve gidemeyen arkadaşlarımız var. Bu bir kıyamet. Az ya da çok güçlü şekilde sürekli artçı sarsıntılar oluyor ve bunlar tekrarlandıkça insanların psikolojisi daha da bozulabiliyor” dedi.

‘BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM’

Deprem felaketi sonrası bir yardım derneği kurduğunu belirten Vincenzo Montella, “Bir insani yardım derneği kurdum. Umudum evler inşa etmek, ailesini kaybetmiş çocuklara yardım etmek… Özellikle Adana’da çünkü burası benim kendimi bağlı hissettiğim şehir. Kesinlikle bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘MARIO BALOTELLI, HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ’

Adana Demirspor’da birlikte çalıştığı Mario Balotteli hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, “Mario, bizimle yaklaşık 20 gol attı ve bence harika bir sezon geçirdi. Milli takıma çağrılma motivasyonu çok güçlüydü. Bu yıl gitti ve İsviçre’de. İşler bekledikleri gibi gitmiyor ama daha ligin bitmesine uzun bir süre var. Mario, kendisine rağmen bir anda işleri yoluna koyma ve tersine çevirme yeteneğine sahip” dedi.

‘ANDREA PIRLO ÇOK İYİ GİDİYOR’

Fatih Karagümrük’ü çalıştıran vatandaşı Andre Pirlo hakkındaki görüşlerini ise Montella, “Andrea, çok iyi gidiyor. Başlangıç aşamasında durumu anlamak ve kendini anlatmak adına bir adaptasyon süreci yaşadı ama şimdi bir istikrar sağladı. Kesinlikle futbolu çok iyi biliyor ve bunun yanı sıra Türk futbolunu da öğreniyor” şeklinde aktardı.

ZANIOLO’NUN GALATASARAY’A TRANSFERİ

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferine ilişkin görüşleri sorulan Montella, “Galatasaray, harika bir kulüp ve Türkiye’nin en iyileri arasında yer alıyor. Şehir olağanüstü. Bunun ötesinde onun hikayesi için başka hiçbir ışık da olmadığını düşünüyorum. 6 ay daha Roma’da kalması düşünülemezdi ve bu yüzden kulübün de onu desteklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘KEYİF ALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray macerasının iyi geçeceğine yönelik öngörülerini paylaşan İtalyan teknik adam, “Zaniolo’nun burada keyif alabileceğini düşünüyorum. Icardi, Mertens, Torreira ve Roma’dan Oliveira; Galatasaray’da oynuyor. Milli takım düzeyinde kaliteli Türk oyuncuları var” dedi.