Vincenzo Montella: “Taraftarın Onyekuru’yu ıslıklaması beni çok üzdü”

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa’yı evinde 5-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, taraftarın Onyekuru’nun topla buluştuğunda ıslıklamasının kendisini üzdüğünü söyledi.

‘Art niyetli bir şekilde yapmadı’

Montella, “Maçla alakalı konuşmadan önce benim için önemli olan bir konuyla başlamak istiyorum. Onyekuru ile alakalı ıslıkları duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bizim için hem ciddi bir futbolcu hem de herkesle arkadaşlık yapan herkes tarafından takımda sevilen bir isim. O yüzden bunları duymak gerçekten beni üzdü ve bir hata yaptığını düşünüyorsak da bunu da düşünmemiz gerekiyor. Art niyetli bir şekilde yapmadı. Çünkü herkesin önünde eski arkadaşlarını selamlamaya gitmişti. Art niyet arayacaksak da soyunma odasında belki de gizli gizli sarılabilirdi herkese ama herkesin önünde yaptı o yüzden art niyet aramamak lazım bu konuda. İnşallah burada bu konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘Takımdan ve oyundan çok memnunum’

Takımın performansından çok memnun olduğunu vurgulayan Montella, “İlk yarım saatle alakalı gerçekten çok memnunum ve böyle bir galibiyet aldığımız için de çok memnunum. Çünkü ilk yarım saatte şu ana kadar çalıştığımız prensipleri yansıttığımız bir maç oldu. Sonucu alabilmemizde gerçekten memnuniyet verici. Çünkü baktığınızda uzun zamandır çalıştığımız konuları sahaya yansıttık. Bunu yaparken de hem cesaretli yaptık hem kaliteli bir şekilde yaptık. Hem de rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek yaptık. O yüzden bu hayati galibiyeti aldığımız için çok memnunum” diye konuştu.

Öte yandan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor maçına çok sıkı hazırlanarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.