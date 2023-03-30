Vincenzo Montella’dan Galatasaray’a gözdağı

Avrupa hedefleyen Adana Demirspor’da gündem Galatasaray maçı… Lacivert-Mavililer’de kritik mücadele öncesinde kırmızı kart cezalısı olan Younes Belhanda dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Güney ekibinin başarılı hocası Vincenzo Montella, zorlu deplasman öncesinde açıklamalarda bulundu.

‘İşimizin kolay olmadığını biliyoruz’

Takım olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Montella, “Galatasaray şampiyonluk hedefliyor. Bizim de hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz. Galatasaray maçı bu nedenle çok önemli. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

‘Son bölümdeyiz’

Deneyimli teknik adam, Milli arayı iyi bir şekilde geçirdiklerini vurgulayarak, “Sezonun artık son bölümüne doğru gidiyoruz ve bu her takım adına önemli bir süreç. Hedeflerimizi yakalayabilmek adına Galatasaray’ı yenmek istiyoruz” sözlerini sarf etti.