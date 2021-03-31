VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

​​​​​​​İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.442 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.441,00, en yüksek 1.444,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 1.442,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün görece sakin bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.442,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugünün veri takviminde; yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşması ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.382 puanın destek, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.