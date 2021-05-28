VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.511 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.512,50, en düşük 1.506,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.511,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 1.511,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarında ise negatif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye değerlendirmesini piyasalar kapandıktan sonra yayımlamasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.475 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Standard & Poor's, ocakta yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti.