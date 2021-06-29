VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.491 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 1.489,25 ve en yüksek 1.495 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.491,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.491,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve artan seyahat kısıtlamalarının küresel pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Öte yandan, haziran vadeli kontratta vade sonuna iki iş gün kaldığını hatırlatarak dalgalı bir seyrin gözlemlenebileceğini aktaran analistler, endeks vadeli kontratta açık pozisyon sayısının 344 bin civarında olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.470 ve 1.440 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.510 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.