VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

​​​​​​​İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.454 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.458,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde, 1.454,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 1.439,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD piyasalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 1.445,75 puana yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflemesi ile pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Dün yurt içi piyasaların, özellikle baka hisselerinde devam eden satışların etkisiyle negatif ayrıştığını belirten analistler, tepki alımlarının güçlenmesi durumunda endeks ve kontratlarındaki toparlanmanın hızlı olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 1.430 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.