VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.521 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.522,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.521 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.514,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.520 puanın üzerini test etti.

Analistler, küresel piyasalarda makroekonomik veriler ve delta varyantına ilişkin gelişmelerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de mayısta 559 bin ile beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdamın, haziranda 700 bine ulaşmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.542 ve 1.550 seviyelerinin direnç, 1.482 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.