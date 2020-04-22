VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 artışla 115.900 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.125 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 825 puan üzerinde, 115.900 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel satıcılı seyreden endeks kontratı, normal senası 115.075 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında gelen tepki alımlarıyla 115.500 puanı görmüştü.

Analistler, petrol fiyatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu talep düşüşüne karşın üretim kısıntılarının yeterli olmamasının yanı sıra depolama ve taşıma maliyetlerindeki artışlarla sert düşüşünü sürdürdüğünü, bunun da tüm piyasaları negatif etkilediğini söyledi.

ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da bu gelişmelerle düşüşünü hızlandırarak bugün Asya piyasalarında yüzde 15 değer kaybıyla 16 dolara kadar indi.

Petrol fiyatlarının seyri ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, 115.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.