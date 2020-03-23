VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2 düşüşle 99.500 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 99.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.075 puan altında 99.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 103.200 seviyesinden tamamlaması sonrası akşam seansında düşüşe geçerek, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 101.575 puandan kapandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin küresel piyasalarda oluşturduğu panik havasının devam ettiğini belirterek, ABD ve Avrupa endekslerinin vadeli işlemlerde yüzde 5'e varan düşüşler kaydettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise Chicago ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, 99.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.