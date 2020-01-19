Virginia’da Gergin Bekleyiş

Virginia eyaleti yeni haftanın ilk gününde silah yanlılarının gösterisine hazırlanıyor.

Richmond kentinde düzenlenecek gösteride silah yanlıları, Demokratlar kontrolundaki yeni meclisin katı silah düzenlemeleri karşısındaki memnuniyetsizliklerini dile getirecek

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde üç yıl önce yapılan olaylı gösteriye katılan ve sosyal medyada takipçi sayısı fazla bazı tartışmalı isimler bu eylemlere de destek vereceklerini bildirdi.

Bu isimlerden 542 bin Facebook takipçisine sahip ve Acec Baker ismiyle de bilinen Joshua Shoaff, ‘‘Eğer bizim kentinize gelmemizin tehdit olduğunu düşünüyorsanız o zaman bizim kim olduğumuzu ve ne düşündüğümüzü bilmiyorsunuz. Biz anarşist değiliz, biz devlete inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Diğer tartışmalı bazı isimler de Richmond’da olay çıkartmaya gelmediklerini söyleyen notlar paylaştı. Ancak polis bu kişiler arasında neo-Nazi olduğu bilinen isimler olacağı ve bunların gösteriyi karıştırabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililer gösteriye katılacakların sayısının binleri bulmasını bekliyor.

Virginia Valisi Ralph Northam bu hafta gösteriler öncesinde başkent yakınındaki bölgede silah taşımayı geçici olarak yasakladı.

Virginia Temsilciler Meclisi delegelerinin Cumhuriyetçi lideri Todd Gilbert ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Pazartesi günkü eylemlerde şiddet olaylarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Gilbert, ‘‘Beyaz ırkın üstünlüğü saçmalığını ya da başka türlü nefret, şiddet veya sivil itaatsizliği yayma amacıyla Richmond’a gelecek gruplara kapımız açık değil’’ ifadelerini kullandı.

Pazartesi günkü eylem sağcı, silah yanlısı grup Virginia Vatandaşları Savunma Ligi tarafından düzenleniyor. Amaç Virginia eyalet meclisinin yeni silah yasaları kabul etmesini önlemek.

Yetkililere göre grup gösterilere şiddet olayları karışmaması için polisle birlikte çalışıyor, ancak silah taşıyan on binlerce kişiye gösterilere katılma çağrısı yapmış olmaları gerilimi arttırıyor.

Başkan Trump eylemi bir Twitter mesajıyla destekledi. Trump Cuma günkü mesajında Virginia’da alınması planlanan silah kontrol önlemlerinin ABD Anayasası’nı tehdit ettiğini söyledi.

Trump, ‘‘Anayasa’nın ikinci maddesi Virginia eyaletinde çok ciddi saldırı altında’’ ifadelerini kullandı. Trump, ‘‘Demokratlar’a oy verirseniz böyle olur. Silahlarınızı elinizden alırlar’’ dedi.

Virginia Senatosu, Perşembe günü ateşli silah satışında sicil kontrolu yapılması, el silahı satın alımını ayda bir ile sınırlandırmayı ve yerel

hükümetlere kamu binalarında silah taşınmasına yasak getirme hakkı vermeyi içeren bir tasarıyı kabul etmişti.

Virginia eyalet yönetiminin her iki kanadının da kırmızı bayrak yasaları denilen, mahkemelerin ve yerel polisin topluma tehdit oluşturduğu kanısına vardıkları kişilerin silahlarını ellerinden almaya imkan veren yasaları da onaylaması bekleniyor.