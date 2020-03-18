Virüs büyümeyi 2 puan aşağı çekebilir

Samsun Bağımsız Milletvekili ve DPT eski Müsteşar yardımcısı Erhan Usta, korona virüsten en çok hava yolu ile turizm ve konaklama sektörlerinin kötü etkileneceğini söyledi. Petrol fiyatlarının düşmesi sayesinde Türkiye’nin 10-15 milyar dolar fayda sağlayacağını ancak turizm sektöründe yaşanacak kayıpların bu faydayı yok edeceğini belirten Usta, bu süreçte yatırımların azalacağını ve bazı sektörlerde iflasların yaşanabileceğini savundu.

İLGİLİ HABER 11 maddede coronaya karşı ekonomide alınan önlemler

Usta, Türkiye’de salgın olmadığı ve hastalığın hafif atlatıldığı varsayımında korona virüsün büyümeyi 1.5-2 puan düşüreceği, virüsün yayılması halinde ise düşüşün daha keskin olacağı tahmininde bulundu.

Sadece parasal yöntemlerin yeterli olmayacağına işaret eden Usta, bunların yanı sıra vergi indirimleri ve istihdam teşvikleriyle ekonominin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Usta, virüsün hızla yayılması ve sürecin uzamasının iflasları beraberinde getirebileceğini, insanların sokağa çıkmaktan dahi imtina ettiği bir süreçte şirketlerin yatırım kararı alamayacağını, desteklerin işe yaramaz hale gelebileceğini, bu krizin 2008 krizinden daha derin etkilerinin olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE KÖTÜ YAKALANDI

Erhan Usta, Türkiye’nin 2019 bütçesinin devasa açıkla kapandığını, bu nedenle virüsün olumsuz etkilerini azaltacak nitelikteki bütçe desteklerinin zayıf olacağını belirtirken, “Kaynaklar çok sınırlı. Bu nedenle 2008 krizindeki gibi lüzumsuz yere otomobilde ÖTV indirimi benzeri teşvikler verilmemeli. Sesi çok çıkan değil, gerçekten ihtiyacı olan, istihdam ve üretim odaklı, seçilmiş sektörler desteklenmeli” dedi. Usta, krizin etkilerine ilişkin şu tespitlerde bulundu:

“Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları devam ediyor. Düşen petrol fiyatları cari açığa 10-15 milyar dolar fayda sağlayacak olmasına rağmen, özellikle turizm gelirlerindeki düşüş bu avantajı yok edebilecektir. Ekonomiye güven zaten düşük. Bir de buna şimdi virüs nedeniyle küresel risk iştahındaki bozulma ekleneceğinden TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecek, dolayısıyla düşük petrol fiyatlarına rağmen enflasyon yükselebilecektir.

2019’da yüzde 0.9’luk düşük büyüme gerçekleştiği için baz etkisiyle 2020’de yüzde 5’lik büyüme hedefi rahatlıkla yakalanabilir. Ancak ülkemizde salgın olmadığı ve hastalığın hafif atlatıldığı senaryoda korona virüsün büyümeyi 1.5 ila 2 puan düşüreceğini ve işsizliğin en büyük problem olarak kalacağını düşünüyoruz. Allah korusun, virüs ülkemizde de yayılır, insanlar evden çıkamaz hale gelir, o çok daha farklı ve kötü bir senaryo olur.”