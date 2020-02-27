Virüs fırsatçılara yaradı

Corona virüsü fırsatçıları ortaya çıkardı! “Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan merdiven altı ürünlere dikkat” uyarısıyla satılan maskeler set halinde de satılıyor. Alışveriş sitelerinde ürünlerin fiyatları ise 19.90 TL’den başlayıp 95 TL’ye kadar çıkıyor. Bir sitede satışa sunulan FFP3 corona virüsten koruyucu maskenin 20 adedi 1.090 TL’den satılıyor. Ayrıca 10 adedinin 2.499.99 TL’ye satıldığı bir başka maske türüne daha rastlamak mümkün.

Bir alışveriş sitesinde ise yüzde 20 indirim yapıldığı söylenen virüs maskesinin fiyatı 1.560 TL olarak belirlenmiş.

RESMİ VAKA YOK AMA FİYATLAR UÇMUŞ

Adım adım çevre ülkelerde görülse de Türkiye’de henüz resmi olarak tespit edilen bir corona virüs vakası olmamasına rağmen fiyatların bu kadar yükselmiş olması vatandaşlar arasında tepkiye neden oluyor.

Halkın corona virüs endişesini fırsata çevirenlerin başka bir kazanç kapısı ise corona virüse karşı koruyucu olduğu iddia edilen dezenfektan ürünler. Birçok marka, virüsleri yüzde 99 oranında öldürdüğü iddiasıyla sabundan sıvı dezenfektana kadar birçok ürünü fahiş fiyatlarla satmaya devam ediyor.

Birçok vatandaş, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle dezenfektan sabun satışı ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasaklandığı halde Türkiye’de neden izin verildiğini sorguluyor.

İLGİLİ HABER Çin’de arıcılık sektörü bitmek üzere