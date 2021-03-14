Virüs kongreden değil çay ocağından bulaşır!

Trabzon’da satışa çıkardığı iş yerine “Namuslu bir şekilde battık” diye satılık flaması asan esnaftan sonra çay ocağı işleten Özgür Yardım’da (40), iş yerinin önünde bulunan tabelaya, “Bu virüs, kongre merkezlerinde, parti binalarında, belediye otobüslerinde, minibüs, AVM, market, cami, belediye binaları, adliye ve kuaförde bulaşmaz; çay ocağından bulaşır. Yaklaşmayın” diye yazarak tepki gösterdi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi’nde çay ocağını işleten Özgür Yardım, iş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu ve yapılan yardımların yetersiz kaldığını belirterek zor durumda kaldıklarını söyledi. Tepkisini iş yerinin önünde bulunan tahtaya, “Bu virüs, kongre merkezlerinde, parti binalarında, belediye otobüslerinde, minibüs, AVM, market, cami, belediye binaları, adliye ve kuaförde bulaşmaz; çay ocağından bulaşır. Yaklaşmayın” diye yazarak da dile getirdi. İnsanların, dolmuşlarda, marketlerde, kuaförlerde, halk otobüslerinde iç içe bulunduklarını ve AVM’lerin açık olduğunu belirten Yardım, çay ocaklarına göre daha fazla riskli yerlerin açık olduğunu söyledi. Devletin esnafa yardım ettiğini ancak yeterli olmadığını vurgulayan Yardım şöyle konuştu:

DERDİMİZ EKMEK PARASI

“Virüsün bulaşma olasılığı daha yüksek olacak meslek kuruluşları ve yerler açık. Biz ise sadece esnafa çay dağıtabiliyoruz. Bu da yeterli olmuyor. Vergimizi ödüyoruz. Ancak öderken de aldığımız destek yeterli gelmiyor. Biz bir an önce pandemi kurallarına uygun bir şekilde çay ocaklarının açılmasını istiyoruz. Bizim tek derdimiz ailemize, evimize ekmek götürmek.”