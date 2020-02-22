Virüs salgını üretime tehdit

Çin’de hayatı neredeyse durma noktasına getiren koronavirüs salgını, sadece Çin ekonomisini değil dünya ekonomisini de etkilemeye başladı. Salgın nedeniyle Çin’deki fabrikalarda üretim dururken, ülkenin ulaşım ve lojistik ağının sınırlandırılması yüzünden Çin’in dünya ile ticaret kanalları da kesildi. Türkiye de bu durumdan olumsuz etkilenen ülkeler arasına girdi. Son yıllarda Çin’den ortalama 20-21 milyar dolar ithalat yapan Türkiye, ara malı, hammadde ve yatırım malı ihtiyacının önemli bir kısmını bu ülkeden sağlıyor. Şu an Çin’den ithalatı azaltmak zorunda kalan Türkiye stoktaki ürünleri kullanıyor. Ancak, stokların azalmasıyla birlikte sanayinin ihtiyacı olan mallar nasıl tedarik edilecek henüz bilinmiyor. Tekstil, gıda ve turizm gibi sektörler koronavirüsü salgınını Türkiye için fırsat olarak görseler de, Türk sanayisinin ana omurgasının oluşturan sektörlerin bu durumdan olumsuz etkileneceğe benziyor.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER

Otomotiv, makine, kimya, plastik, demir-çelik, elektrik ve elektronik sektörleri eğer ki Çin’den tedariklerini sağlayamazlarsa, Türkiye’deki üretimleri aksayabilir. Bu durum sadece iç piyasayı değil, Türkiye’nin ihracatına da negatif yansır.

Türkiye, Çin’den 2018 yılında 20.7 milyar dolarlık ithalat yaptı. 2019 yılının geçici verilerine göre ise Çin’den ithalat 18.5 milyar dolar oldu. Çin’den en büyük ithalat kalemlerini ise elektrikli, elektronik makine ve cihazlar, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ile organik kimyasal ürünler oluşturuyor. Bu ürünlerin önemli bir kısmı ara malı statüsünde bulunuyor ve işlenerek yeni ürün haline getiriliyor.

Maliyet ve fiyatlar artar

Çin’in bitmiş üründe dünya piyasalarında Türkiye’nin rakibi olmasına karşın ara mamul ve yatırım ürünlerinde Türkiye’nin tedarikçisi olduğunu söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, bu nedenle birçok ürünün üretilmesi için Çin’in önemli olduğunu kaydetti. Önder, “Çin’de bu sürecin uzun sürmesi demek, yarı mamul tedarikinde ve yatırım ürünlerinde problemlere neden olur. Ayrıca, birçok sektör için de maliyetlerin ve fiyatların artması demek ve yine ağırlıklı Çin’e ihracat yapan sektörlerimiz için de sıkıntılı bir süreç” dedi.

Fırsattan çok götürüsü olur

Şu anda üretimde Çin kaynaklı herhangi bir sıkıntı hissedilmediğini söyleyen Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Onursal Başkanı Bülent Aymen, ancak virüsün kontrol altına alınamaması durumunda Türk sanayisinin ciddi şekilde etkileneceğini belirtti. Durumu fırsat olarak görmenin doğru olmadığını, salgının büyümesi durumunda Türkiye ekonomisi için götürüsünün fazla olacağını vurgulayan Aymen, Türkiye’nin ithalatta Çin’e bağımlı olduğunu hatırlatarak, alternatif ithalat pazarlarının da kolay bulunamayacağını ifade etti.