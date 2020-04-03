Virüs tedavisini üstlenen sigorta şirketleri artıyor

JEST YAPTILAR

Salgının özel sigorta kapsamına girmemesine rağmen ödeme yapacağını duyuran sigorta şirketleri arasına Acıbadem, Allianz ve Mapfre Sigorta’dan sonra Anadolu Sigorta, Sompo Sigorta, Doğa Sigorta ve Güneş Sigorta da katıldı.

Bu şirketler Covid-19 hastalığına bağlı teşhis ve tedavi giderlerini sigortalıların poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacak.

Bu açıklamalar acentelere ve sigortalılara direkt olarak yapıldı.

Bu doğrultuda, her yedi şirketten özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına sahip bireysel ve kurumsal sağlık sigortalıların; Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde, Covid-19 tedavisiyle sınırlı olmak üzere, ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi giderleri, istisnai olarak salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde, kendi ifadeleriyle jest uygulaması olarak karşılanmaya başlandı.