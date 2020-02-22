Virüs tespit edilen Samsung fabrikası kapatıldı

Corana virüsü salgını Çin’den diğer ülkelere de yayılırken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir fabrikasında bir işçide de virüs tespit edildi. Şirket, Gumi kentindeki mobil cihaz fabrikasının pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, virüs tespit edilen işçiyle temas eden diğer işçilerin de karantinaya alındığını ve olası bulaşma riski nedeniyle bu işçilere gerekli testlerin yapıldığını duyurdu.

GALAXY Z FLİP ÜRETİMİ AKSAYABİLİR

Reuters, ülkenin güney doğusundaki bu fabrikanın, daha çok iç pazara lüks segment için üretim yaptığını, toplam akıllı telefon üretiminde payının az olduğunu belirtti.

Bloomberg’e göre, Gumi’deki fabrikanın kapanması Samsung’un Galaxy Z Flip ve Galax Fold model telefonların üretimini etkileyebilir.

Fabrikanın bulunduğu Gumi kenti, ülkede virüs salgınından en fazla etkilenen yer alan Daegu’ya yakın bir noktada bulunuyor.

Güney Kore’de şu ana kadar corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 433 olarak açıklanmıştı.

VİETNAM’DAKİ SAMSUNG ÜRETİMİ DE ETKİLENDİ

Öte yandan, Samsung’un Hindistan ile birlikte en çok akıllı telefon ürettiği ülke olan Vietnam’dan da olumsuz haberler geldi.

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Reuters’a yaptığı açıklamada, ülkede imalat sektörünün tedarik zincirlerinde salgın kaynaklı sorunlar yaşandığı ve Samsung’un telefon üretimlerinin bu durumdan etkilenebileceği belirtildi.

Ülkede üretimin Çin’den gelen ekipman ve malzemeye dayandığına dikkat çeken bakanlık, birçok parçası Çin’den gelen iki yeni Samsung telefon modelinin üretiminin salgından etkileneceğini açıkladı.

Samsung’un Çin’den parça ithalatı için deniz ve hava yoluna yönelmeyi değerlendirdiği ancak bunun da zaman kaybına ve maliyet artışına neden olacağı vurgulandı.

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