Virüs yayıldı, talep patladı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin en inovatif KOBİ seçtiği Evteks, ev tekstili ve hastane üniformaları için ürettiği kumaşın maskede işe yaraması üzerine talep patlaması yaşadı. 8 yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü olan EOC kumaşı koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldivene çeviren işadamı İsa Dal, talepleri karşılayamadıklarını belirtti.

İLK KEZ 3 YIL ÖNCE ÜRETİLDİ

Tamamı pamuktan yapılan antibakteriyel olmasının yanı sıra radyoaktiviteyi de tutma özelliğine sahip EOC kumaşını, ilk kez üç yıl önce maskede kullanan Evteks Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dal, “Çok sık yurt dışı seyahatleri yapıyorum. Zaman zaman Çin’e de gidiyorum. Zaman zaman sorunlar yaşadığım için maskeyi ilk kez kendim test ettim. Üç yıldır her seyahatimde kullandım. Corona virüsü salgınından sonra kumaşa ve maskeye talep adeta patladı” dedi.

“10 BİN ADETLİK ÜRETİM HEMEN TÜKENDİ”

İstanbul Sanayi Odası’nın EOC kumaş çalışmaları nedeniyle firmalarına Çevre Ödülü ve Altın Değerler Ödülü verdiğini söyleyen işadamı Dal, “Bu kumaşı ev tekstili ve hastane çalışanlarının üniformaları için tasarlamıştık. Kendim seyahatlerimde rahatsızlık hissedince maskeye uyguladık. Arkadaşlarımız üretim gerçekleştirdi. Sonuç aldığımızı o alanda da faydalı olduğunu gördük. Şimdi karşılayamayacağımız düzeyde bir taleple karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Dal, ilk üretimlerini beşerli paketler halinde 10 bin adet yaptıklarını ve hemen tükendiğini söyledi.

İÇ PİYASAYA YÖNELDİ

Maske ihracatının durdurulması nedeniyle yurt dışına ürün veremediklerini de söyleyen Dal, “Hem kumaş olarak hem de maske ve eldiven olarak talep var ama buna karşılık veremiyoruz. Amerika,İsviçre, Fransa, İngiltere, İrlanda, İtalya, Hollanda, Danimarka, Romanya, Singapur, Güney Kore, Çin ve hatta Bahreyn’den talep geldi. Bu taleplere yanıt veremiyoruz, beklemedeyiz. Şimdilik iç piyasaya ürün verebiliyoruz. Burada da kar amacından ziyade kamu yararını ön planda tuttuk. Aslında iyi bir ihracat fırsatı. Dünyada adımızı duyurma fırsatı ama maske bizim ana işimiz değil’ diye konuştu.